Putin: ' Joe Biden ile yarın veya pazartesi günü görüşmeye hazırım'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın veya pazartesi günü görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek, "İki ülke ilişkilerini korumalı" dedi.

Rus lider, bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele almaya hazır olduğunu vurguladı

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 2020 yılında yapılan Başkanlık seçimlerine Donald Trump lehine müdahale etmeye çalışmakla suçlamış ve Putin'in bunun bedelinin ödeyeceğini söylemişti.

ABC kanalına röportaj veren Başkan Biden, Putin'in "bir katil" olduğuna inandığını da ifade etmişti.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın sözcüsü Vyacheslav Volodin ise, "katil" suçlaması için kınama mesajı yayınlamış, "Biden bu açıklama ile halkımıza hakaret etmiştir" demişti