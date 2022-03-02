Putin'in Wikipedia ile derdi ne?

Batı dünyası Ukrayna'daki savaş sebebiyle Rusya devleti bağlantılı medya kuruluşlarına çeşitli engellemeler getirirken, Moskova da ülke içinde devlet söylemine uymayan kurumlara baskı uyguluyor. Son olarak, Rusya'nın medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, Wikipedia'yı engellemekle tehdit etti.

Roskomnadzor, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgali (2022)' maddesinde Rusya ordusu ve Ukrayna'daki sivil ölümleri hakkında 'yasadışı bilgi' yayma gerekçesiyle Wikipedia'nın ülkede kapatılabileceğine dair Başsavcılık'tan bir bildirim gönderdi.

Rusya bugün, iki bağımsız medya kuruluşunu da 'kasten yanlış bilgi yayma' suçlamasıyla engelledi. AFP'nin haberine göre, başsavcılık, Dozhd TV ve Ekho Moskvy radyosuna 'erişimin kısıtlanması' için Roskomnadzor'a talimat gönderdi. Kararda, iki kurumun 'aşırılık yanlısı ve şiddet içerikli eylemlere yol açabilecek bilgileri kasten ve sistematik bir şekilde yaydığı' savunuldu. Ekho Moskvy'nin yayın yönetmeni Alexei Venediktov, radyonun frekansının kapatıldığını açıkladı.