Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 8. gününde de saldırılar devam ederken dikkat çeken bir olay meydana geldi. Rus girişimci ve aynı zamanda eski bankacı olan Alex Konanykhin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu duyurdu.

Newsweek'in haberine göre, ABD'de yaşayan Konanykhin, sosyal medya hesaplarından subay ya da memurlara, "Putin'i, Rus ve uluslararası yasalara göre bir savaş suçlusu olarak" tutuklamaları için para ödemeye söz verdiğini açıkladı.

Konanykhin paylaşımında, "Bir etnik Rus ve bir Rusya vatandaşı olarak bunu ahlaki bir görev olarak görüyorum" ifadesini de kullandı.