Putin'e suikast iddiası! Zelenskiy, trafik kazası geçirdi!

İngiliz gazetesi The Sun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracına saldırı yapıldığını iddia etti. İngiliz gazetesi, Putin'in makam aracının sol ön tekerleğinde bir patlama meydana geldiğini ardından dumanlar çıktığını belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in aracın içinde olmaması nedeniyle suikasttan kurtulduğunu iddia etti. The Sun gazetesi bu bilgiyi Kremlin kaynaklarına dayandırırken, haber dünya basınında yayınlanmaya başladı. The Sun ayrıca Putin'in güvenli bir yere götürüldüğü bilgisini de aktardı. Rus medyası ise Putin'e suikast yapıldığına dair haberlere yer vermedi. Haber, dünya gündeminin ilk sırasına yerleşirken Rusya'daki resmi kurumlarından konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Zelenskiy kazanın ardından yine kamera karşısına geçti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözcüsü Sergey Nikiforov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in aracına sivil bir aracın çarptığını söyleyerek, "Kiev'de bir otomobil, Ukrayna Devlet Başkanı'nın otomobiliyle çarpıştı. Devlet başkanına eşlik eden doktorlar Zelenskiy'e müdahalede bulundu. Başkanda ciddi bir yaralanma tespit edilmedi. Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili soruşturma başlattı" dedi. İzyum kenti dönüşü Kiev'de kaza yapan Zelenskiy kazadan hafif yaralanarak kurtulurken, ofisine dönüşünde yine kamuoyuna açıklama yaptı. Zelenskiy, konuşmasında İzyum kentinin Ruslardan geri alındığını hatırlattı ve şuana kadar 400 yerleşim alanının kurtarıldığını açıklayarak, "Son 5 gündür süren çatışmalarda ordumuz 110 kilometre yol kat etti. 400 yerleşim yeri kurtarıldı ve 150 bin Ukraynalı güvenli ve normal hayatına geri döndü" ifadelerini kullandı.