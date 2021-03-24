Putin'e özel yasa!

Sputnik'in haberine göre Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görev süresi dolduktan sonra iki dönem daha seçimlere girmesine imkan tanıyan yasal düzenleme Duma'dan geçti.

1 Temmuz'da yapılan referandum sonucunda kabul edilen Rusya Anayasası'nda devlet başkanı adaylarında aranan şartlar yeniden düzenlenmişti.

Buna göre en az 35 yaşına girmiş ve en az 25 yıldır sürekli olarak Rusya'da yaşayan, yabancı vatandaşlığı bulunmayan Rusya vatandaşları devlet başkanlığına adaylığını koyabilecek.

Aynı kişi iki dönemden fazla devlet başkanı olamayacak

Mevcut yasanın ilgili maddesinde yer alan 'üst üste' ifadesi nedeniyle farklı yorumlanan devlet başkanlığı görev süresine ilişkin olarak, yeni anayasada daha net ve yoruma kapalı bir ifade kullanılıyor. Yeni yasada ilgili madde şu şekilde tadil edildi:

"Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, genel, eşit ve doğrudan seçme hakkına istinaden Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından gizli oylamayla 6 yıllık süre için seçilir. Aynı kişi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı görevinde iki dönemden fazla bulunamaz"

Ancak yeni kanun, referandumla kabul edilen Rusya Anayasası'ndaki düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu tarihte devlet başkanlığı görevinde bulunan kişinin yeniden aday olmasını engellemiyor. Buna göre Putin, 2024'te görev süresi dolduktan sonra iki dönem daha başkanlığa adaylığını koyabilecek.