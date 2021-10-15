Putin'den kadın gazeteci için ilginç sözler: ''Güzel ama anlamıyor''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nun genel oturumunda, oturumu yöneten CNBC sunucusu Hadley Gamble'a ilginç bir tepki gösterdi.

ABD'li gazeteci Putin'e Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkında sorular sordu. Buna karşılık Putin de gazetecinin sorusunu yanıtladı, ancak ABD'li gazeteci soruyu tekrarlayınca Putin, Gamble'ın söylediklerini dinlemediğine dikkat çekti.

Gamble'la şakalaşan Putin, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var.

Cevabı tekrar edeceğim. Kimse dinlemek istemiyor. Tek istedikleri Rusya'ya ithamlarda bulunmak" ifadelerini kullandı. Gamble ile bu tepki karşısında gülümsemekle yetindi.

Putin, Rusya'nın Avrupa ile gaz sözleşmeleri yapmaya kararlı olduğunu ve Avrupa'ya doğalgaz tedarikini artırmak için çalıştığını vurguladı.

Moskova'nın bu tür açıklamaların siyasi amaçlı olduğunu düşünerek enerjiyi bir silah olarak kullandığı iddialarını reddetti.