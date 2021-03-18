Putin'den Biden'a 'katil' cevabı

Siyamend Kaçmaz'ın açıklamaları şöyle:

"AÇIKLAMALAR RUS BASININA BOMBA GİBİ DÜŞTÜ"

Rusya böyle bir açıklamaya açıkçası çok şaşırdı. Böyle bir üslup beklemiyor desek yanılmayız. ABD'nin yaptırımları açıklayacağı konuşuluyordu. Ancak bu tarz bir açıklama beklenmiyordu. Hatta Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü ve Kremlin Basın Sözcüsü'nün açıklamaları vardı. Her iki sözcü de Rusya'nın hiçbir şekilde ABD seçimlerine müdahale etmediğini belirtiyorlardı. Bu açıklamalar medyaya düşmüşken Biden'ın açıklamaları Rus basınına bomba gibi düştü. Rus rublesi ve borsası çok kısa bir sürede etkilendi ve düşüş yaşamaya başladı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin günlük olağan programını sürdürüyor. Kremlin'den henüz bir cevap yok.

"BIDEN'IN SÖZLERİ HİSTERİK"

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'den bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Volodin, Biden'ın Putin hakkındaki sözleri histerik olarak nitelendirdi. Ve Rusya Devlet Başkanı'na yapılan bir saldırının tüm ülkeye yapılmış sayılacağını belirtti.

"BIDEN RUS DÜŞMANLIK POLİTİKASINI SÜRDÜRÜYOR"

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Devlet Egemenliğini Koruma Komisyonu Başkanı Andrey Klimov da bir açıklama yaptı. Beyaz Saray Başkanı'nın Rus düşmanlık politikasını sürdürdüğünü söyledi.