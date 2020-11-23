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Putin: Dağlık Karabağ, Azerbaycan’ındır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'a verdiği Karabağ mesajında Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeler Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır dedi.

Dünya 23.11.2020, 11:10
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Putin: Dağlık Karabağ, Azerbaycan’ındır
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 TV kanalına Dağlık Karabağ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, Ermenistan’ın sözde Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadığını hatırlatarak “Bu demektir ki uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

#Putin #AZERBAYCAN #karabağ #aliyev #paşinyan
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