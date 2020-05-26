Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
370.706
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3068
EURO
7.4186

Putin: 'Covid-19 salgınında zirve noktasını aştık'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında zirve noktasının geçildiğini açıkladı.

Putin: 'Covid-19 salgınında zirve noktasını aştık'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında zirve noktasının geçildiğini açıkladı.

26 Mayıs 2020 Salı 17:59
2013 Okunma
Putin: 'Covid-19 salgınında zirve noktasını aştık'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yeni tip korona virüs salgınındaki son durumu değerlendiren Putin, "Uzmanların görüşüne göre zirve noktasını geçmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Şoygu ise ordudaki korona virüs vakalarına değinerek, "Mart ayının başından itibaren 5 bin 500 askeri personel korona virüse yakalandı. Bugün itibariyle iyileşen personelin sayısı 3 bin 500'ü buldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan Rusya'da 12 Mayıs'ta karantinadan çıkışın ilk etabının gerçekleştirilmesinin ardından ülkede iç turizm seferlerinin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlatılacağı açıklanmıştı.

Konuya ilişkin açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, "Bizim için önemli olan karantina uygulamasının kontrollü ve dikkatli şekilde esnetilerek iç turizmin tekrar başlatılması. 1 Haziran'dan itibaren önce sağlık lisanslı senatoryumlar açılacak. Ardından da etaplar halinde oteller ve plajlar" ifadelerini kullanmıştı.

Çernışenko uluslararası turizm için görüşmelerin sürdüğünü dile getirirken, "Dış turizm açıldığında Rusya'ya gelmek isteyenler 2 haftalık karantina sürecine alınacak ve masrafları kendileri karşılayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Korona virüs test sayısının 9 milyonu geçtiği Rusya'da ülke genelinde vaka sayısı 362 bin 342'ye, can kaybı sayısı ise 3 bin 807'ye yükseldi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, canlı yayında depreme yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, canlı yayında depreme yakalandı
Macaristan'da hüzünlü bayram
Macaristan'da hüzünlü bayram
Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura evinde ölü bulundu
Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura evinde ölü bulundu
İngiltere'de İlkokullar 1 Haziran'da açılıyor
İngiltere'de İlkokullar 1 Haziran'da açılıyor
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 ölüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız'
İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında
İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı
Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti
Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti
Brezilya Rusya'yı geride bıraktı
Brezilya Rusya'yı geride bıraktı
Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı
Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı
İngiltere Başbakanı Johnson'ın başdanışmanının istifası isteniyor
İngiltere Başbakanı Johnson'ın başdanışmanının istifası isteniyor
San Francisco'da 4. seviye yangın alarmı
San Francisco'da 4. seviye yangın alarmı
Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu
Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı
NATO'dan Rusya'ya çağrı: 'Anlaşmaya dön'
NATO'dan Rusya'ya çağrı: 'Anlaşmaya dön'
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 96 bini aştı
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 96 bini aştı
Hindistan'da inişe geçtiği anda düşmüştü...
Hindistan'da inişe geçtiği anda düşmüştü...
Ukrayna, Kerç Boğazı krizi sebebiyle Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdi
Ukrayna, Kerç Boğazı krizi sebebiyle Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim