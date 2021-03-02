Putin arayınca Paşinyan geri adım attı

Ermenistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; Paşinyan'ın bir televizyon programından İskender füzeleri için sarf ettiği sözleri değerlendirdi.

Ofisten yapılan açıklamada; Ermenistan Başbakanının gerçekleri araştırdıktan sonra yanlış bilgilendirildiğini anladığı ve bu sözlerin Rus-Ermeni müttefik ilişkilerini hedef almadığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Ermenistan Cumhuriyeti askeri, sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinde Rusya Federasyonu ile yakın iş birliğine devam ediyor. Bu birlikteliği bunu daha da derinleştirmek için adımlar atmayı planlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Paşinyan katıldığı bir televizyon programında, Dağlık Karabağ Savaşı esnasında Azerbaycan Ordusuna karşı Rusya'dan alınan İskender füzelerinin kullanıldığını, ancak bu füzelerin sadece yüzde 10'unun patladığını söylemişti.

Bu sözlerinden bir gün sonra, Genelkurmay Başkanı Paşinyan'a muhtıra vermiş ve istifasını talep etmişti. Ancak istifa etmeyen Ermenistan Başbakanı, sokağa inerek darbe girişime karşı durmuştu.