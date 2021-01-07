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Protestocular durmuyor! ABD'de "darbe girişimi" yorumları...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington DC.'deki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası boşaltılırken, Fox News bina içerisinde bir kişinin silahla vurulduğunu bildirdi. Olaylar nedeniyle Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD siyaseti ve medyasından birçok kişi olaylarla ilgili 'darbe girişimi' nitelemesi yaptı.

Dünya 07.01.2021, 00:09 07.01.2021, 00:49
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Protestocular durmuyor! ABD'de "darbe girişimi" yorumları...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi.

Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbade yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttığı belirtildi.

Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.

Reuters'ın haberine göre, Kongre'de yapılan seçim oturumuna ara verildi. Kongre polisi binaya giriş çıkışların durdurulduğunu duyurdu. Kongre binasında bulunan kişilere odalarında kalmaları ve camlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

Amerikan medyası bazı göstericilerin Kongre binasına girmeyi başardığını bildirdi.

Trump bugünkü mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti.

BİR KİŞİ VURULDU, DURUMU KRİTİK

Fox News'te yer alan habere göre, Kongre binası içinde bir kişi silahla vuruldu. CNN International, bina içerisinde bir kadının göğsünden vurulduğunu ve durumunun kritik olduğunu duyurdu.

CNN ayrıca çıkan olaylarda birden fazla polis memurunun yaralandığını en az bir polisin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin binadan tahliye edildiği duyuruldu.

TRUMP'TAN OLAYLARLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, "Kongre polisini ve güvenlik güçlerini destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin tarafında. Barışçıl kalın!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence ise "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak şiddet olaylarının hoş görülmeyeceğini belirtti.

NY TİMES: CUMHURİYETÇİ PARTİ MERKEZİNDE PATLAYICI BULUNDU

New York Times'ın haberine göre Cumhuriyetçi Parti Genel Merkezi'nde patlayıcı cisim bulundu. Patlayıcının güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Gazete, Demokratların genel merkezinin de boşaltıldığını duyurdu.

TRUMP'TAN ULUSAL MUHAFIZLARA TALİMAT

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve Washington Belediye Başkanı Bowser, kente Ulusal Muhafızlar'ın gönderilmesi talep etmişti.

Washington Post'ta yer alan habere göre Pentagon, Ulusal Muhafızlar'ın Kongre'ye gönderilmesi taleplerini reddetti.

Washington Post'un haberinden kısa süre sonra Beyaz Saray, Trump'ın Ulusal Muhafızlara "Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri" yönünde talimat verdiğini duyurdu.


 

WASHINGTON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ!

Washington D.C. Belediye Başkanı, akşam 18.00'den sabah 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Kongre polisi Temsilciler Meclisi'ndeki vekillere koltuklarının altındaki gaz maskelerini hazır bulundurmalarını istedi.

Reuters'ın haberine göre polis, binadan çıkarılmaları için vekillere eşlik ediyor.

PENSİLVANYA VALİSİ: BU BİR DARBE GİRİŞİMİ

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini, "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Wolf, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi." ifadesini kullanan Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

GEORGIA'DA SİLAHLI YÜRÜYÜŞ

BBC'de yer alan habere göre Georgia eyaletinin Atlanta kentinde de bir grup Trump taraftarı uzun namlulu silahlarla eyalet binasına doğru yürüyüşe geçti.

Washington'daki gösteride, bazı kişiler silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alınmıştı ancak Georgia'daki yasalara göre kişilerin açıkça silah taşıma hakkı bulunuyor.

Georgia'da bugün iki senatör koltuğu için seçim düzenlenmişti, Demokratların önde götürdükleri seçimi kazanmaları durumunda ABD Senatosu'nun da kontrolünü ele geçirecek.


 


 

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