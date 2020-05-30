Portland Belediye Başkanı Wheeler, olağanüstü hal ilan etti

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi genç George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesi sonrası başlayan olaylarda ülkenin pek çok şehrinde yağmalamalar sürüyor. Birçok mağazanın yağmalandığı ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde belediye başkanı Ted Wheeler olağanüstü hal ilan etti. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Portland'da polis 2 protestocuyu göz altına aldıklarını açıkladı. Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler şiddet ve yağmalamalara karşın sosyal medya hesabından "Portland, bu biz değiliz. Şehrimize zarar verdiğinizde toplumumuza zarar veriyorsunuz. Birbirinize karşı şiddet uyguladığınızda hepimize zarar veriyorsunuz. Bu şekilde nasıl George Floyd'u anabiliriz?” ifadelerini kulandı.

Minneapolis kentinde yaşanan olayda 46 yaşındaki George Floyd elleri arkadan kelepçelenmiş olmasına rağmen boynuna bir polisin diziyle baskı yapması sonucu hayatını kaybetmişti.