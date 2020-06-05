Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Polonya ve ABD ordularının ortak Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı

Polonya ve ABD ordularının ortaklaşa düzenlediği Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı. 19 Haziran'a kadar sürecek olan tatbikata 6 bin asker katılıyor.

Polonya ve ABD ordularının ortak Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı

Polonya ve ABD ordularının ortaklaşa düzenlediği Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı. 19 Haziran'a kadar sürecek olan tatbikata 6 bin asker katılıyor.

05 Haziran 2020 Cuma 13:59
2012 Okunma
Polonya ve ABD ordularının ortak Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı

Defender-Europe 20 (Avrupa Savunması 2020) tatbikatının korona virüs salgını dolayısıyla ertelenmesinin ardından Polonya ve ABD'nin ortaklaşa düzenlemeyi kararlaştırdıkları Defender-Europe 20 Plus tatbikatı başladı. Polonya'nın kuzeybatısındaki Drawsko Pomorskie kentinde bulunan Kara Kuvvetleri Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tatbikata 4 bini ABD askeri olmak üzere toplam 6 bin asker katılıyor. Polonya ordusunun Mi-24 helikopterleri ve F-16 uçakları, ABD ordusunun ise Abrams tankları, BWP Bradley savaş araçları, Apache ve Black Hawk helikopterleri katıldığı tatbikatta 2 bine yakın askeri teçhizat kullanılıyor. 5-19 Haziran tarihleri arasında sürecek tatbikatın amacı Amerikan ordu birliklerinin Avrupa'ya hızlıca yerleştirilme kabiliyeti sayesinde işbirliği ve stratejik hazırlığı arttırmak ve ev sahibi ülkelerin söz konusu birliklerin kabul imkanlarının test edilmesi şeklinde açıklandı. Tugaylar düzeyinde Polonyalı ve ABD'li askerlerin ortak bir savaş operasyonunda işbirliği yapma yeteneğinin kontrol edildiği Defender-Europe 20 Plus tatbikatının açılışını yapan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak "Pandemiye rağmen ABD ordularının Polonya'da bulunuyor olması güvenin ifadesidir, ortak tatbikat ise yakın işbirliğimizin kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Defender-Europe 20 Plus korona virüs dolayısıyla iptal edilmiş olan Defender-Europe 20 çok uluslu tatbikat programının modifiye edilmiş şekli. Soğuk savaşın sona ermesinin ardından ABD'nin Avrupa'daki en büyük konuşlandırması olacak Defender-Europe 20 tatbikatı, geçtiğimiz Nisan ayı boyunca 10 Avrupa ülkesi topraklarında gerçekleştirilecekti. 18 ülkeden 20 bini ABD askeri olmak üzere toplamda 37 bin askerin katılımın öngörüldüğü tatbikat 13 Mart'ta ABD'nin korona virüs salgını dolayısıyla askeri personel ve ekipmanın Avrupa'ya aktarımını durdurmasının ardından iptal edilmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 7 bini geçti
Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 7 bini geçti
Ünlü Alman silah fabrikası salgın yüzünden iflas etti
Ünlü Alman silah fabrikası salgın yüzünden iflas etti
Almanya'da fabrika siparişleri nisanda yüzde 25,8 azaldı
Almanya'da fabrika siparişleri nisanda yüzde 25,8 azaldı
Ölü sayısı 8 bin 134, vaka sayısı 167 bin 156
Ölü sayısı 8 bin 134, vaka sayısı 167 bin 156
Japonya Başbakan Yardımcısı Aso ülkesinin Covid-19 sırrını açıkladı
Japonya Başbakan Yardımcısı Aso ülkesinin Covid-19 sırrını açıkladı
Prag Büyükelçisi Bağış'tan Çekya'ya 1915 tepkisi
Prag Büyükelçisi Bağış'tan Çekya'ya 1915 tepkisi
Esad tarım arazilerini yaktı
Esad tarım arazilerini yaktı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'deki göstericilere destek
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'deki göstericilere destek
Norveç'te toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü
Norveç'te toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü
İngiliz gizli servis şefi Dearlove: Covid-19 insan yapımı!
İngiliz gizli servis şefi Dearlove: Covid-19 insan yapımı!
UMH güçleri Trablus'u kontrol altına aldı
UMH güçleri Trablus'u kontrol altına aldı
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem!
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem!
ABD'li profesör Robinson: “Korkarım iç savaşa gidiyoruz”
ABD'li profesör Robinson: “Korkarım iç savaşa gidiyoruz”
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'ta kontrolü sağladı
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'ta kontrolü sağladı
Japon mahkemesinde Covid-19 krizi
Japon mahkemesinde Covid-19 krizi
Irkçılık karşıtı gösteriler Fransa’ya sıçradı
Irkçılık karşıtı gösteriler Fransa’ya sıçradı
Polis şiddeti bu kez Avustralya'da kameraya yansıdı
Polis şiddeti bu kez Avustralya'da kameraya yansıdı
Beyaz Saray'ın önü yüksek demirli bariyerlerle çevrildi
Beyaz Saray'ın önü yüksek demirli bariyerlerle çevrildi
İran'da vaka sayısı yeniden artışa geçti
İran'da vaka sayısı yeniden artışa geçti
Korona nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti
Korona nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim