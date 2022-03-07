Polonya sınırında Ukraynalı sığınmacıların bekleyişi devam ediyor...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkesini terk etmek zorunda kalan binlerce Ukraynalının dondurucu soğuklarda bekleyişi sürüyor.

Medyka Sınır Kapısı'na ulaşan Ukraynalılar, Polonya’ya geçiş yapmak için ulaşım sağlanmasını beklerken battaniyelere sarılarak ısınmaya çalışıyor.

Bombaların düştüğü kentleri terk eden siviller; Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova gibi komşu ülkelerin sınırlarına doğru yola çıktı.

İNSANİ KORİDOR

Rus ordusunun, Ukrayna'nın pek çok kentinde halkın savaş bölgesini terk edebilmesi için insani koridorlar oluşturulmasına izin vereceği bildirildi.

SIĞINMACI SAYISI

Birleşmiş Milletler verilerine göre Ukrayna’dan komşu ülkelere sığınanların sayısı 1.5 milyonu aştı.

Bölgede kurulan yardım çadırlarında, sığınmacılara gıda ve kıyafet yardımı yapıldığı aktarıldı. (Cnnturk, Associated Press (AP) )