Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
99370
ALTIN
385.449
DOLAR
7.0308
STERLİN
8.7269
EURO
7.6852

Polonya'dan Rus gazını devre dışı bırakacak hamle

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Rus gazına olan bağımlılığı azaltacak Baltık doğal gaz boru hattı projesi için İtalyan Saipem firmasıyla imzaların atıldığını açıkladı. Projeyle yıllık 10 milyar metreküp Norveç gazının Danimarka üzerinden Polonya'ya taşınması hedefleniyor.

Polonya'dan Rus gazını devre dışı bırakacak hamle

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Rus gazına olan bağımlılığı azaltacak Baltık doğal gaz boru hattı projesi için İtalyan Saipem firmasıyla imzaların atıldığını açıkladı. Projeyle yıllık 10 milyar metreküp Norveç gazının Danimarka üzerinden Polonya'ya taşınması hedefleniyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:34
1471 Okunma
Polonya'dan Rus gazını devre dışı bırakacak hamle

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda gerçekleştirdiği basın toplantısında, Polonya'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltacak Baltık doğal gaz boru hattı için İtalyan Saipem firmasıyla anlaşma sağlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 30 Nisan'da imzaların atıldığını ifade ederek Norveç gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak olan boru hattının ülkesinin Rus gazına olan bağımlılığını azaltmada önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

Yılda 10 milyar metreküp gaz taşınacak

Cumhurbaşkanı Duda, "Gaz arzını çeşitlendirmemizin ilk ayağını Swinioujscie'deki LNG Terminali (Sıvılaştırılmış Doğal gaz İthalat Terminali) oluşturmaktaydı. İkincisi ise Polonya-Damimarka-Norveç projesi olan Baltık doğal gaz boru hattı" olacak. Bu hatla ülkemize yılda 10 milyar metreküp gaz taşınacak" dedi.

Milano Borsası'na konuya ilişkin bir açıklama gönderen İtalyan firma Saipem ise kendilerinin hattın Danimarka-Polonya arasındaki 275 kilometrelik kısmını inşa edeceklerini aktardı. Firma söz konusu inşaatın 280 milyon euroya mal olmasının planlandığını belirtti.

Sözleşme değeri 1.5 milyar euro

Fizibilite çalışmalarına 2016 yılında başlanan Baltık doğal gaz boru hattı projesi, Norveç ve Danimarka iletim sistemlerini birbirine bağlayan Kuzey Denizi'nde gaz boru hattı inşa edilmesi, Danimarka iletim sisteminin genişletilmesi, Zealand Adasındaki gaz kompresör istasyonu inşası, Danimarka-Polonya arasında gaz boru hattı inşa edilmesi ve Polonya iletim sisteminin geliştirilmesi şeklinde 5 ana bileşenden oluşuyor. Toplam sözleşme değeri 1.5 milyar euro olan boru hattı projesinin 1 Ekim 2022 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor.

Son Güncelleme: 04.05.2020 13:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 277'ye yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 277'ye yükseldi
KOMŞUDA HALK 42 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKIYOR
KOMŞUDA HALK 42 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKIYOR
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 68 bin 598'e ulaştı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 68 bin 598'e ulaştı
Ukrayna'da ilginç protesto: Devlet Başkanlığı binası önüne masa kurdular
Ukrayna'da ilginç protesto: Devlet Başkanlığı binası önüne masa kurdular
İsrail'de Netanyahu protestoları devam ediyor
İsrail'de Netanyahu protestoları devam ediyor
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye ikinci teşekkür
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye ikinci teşekkür
Öldü denilen Kuzey Kore lideri Kim fabrika açılışında
Öldü denilen Kuzey Kore lideri Kim fabrika açılışında
İsrail'de küçük uçak düştü: 1 ölü, 1 yaralı
İsrail'de küçük uçak düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Los Angelas'ta isteyen herkes korona testi yaptırabiliyor
Los Angelas'ta isteyen herkes korona testi yaptırabiliyor
Azerbaycan'da karantina uzatıldı, kısıtlamalar yumuşuyor
Azerbaycan'da karantina uzatıldı, kısıtlamalar yumuşuyor
ABD'de korona salgınında ölenlerin sayısı 65 bin 776'ya ulaştı
ABD'de korona salgınında ölenlerin sayısı 65 bin 776'ya ulaştı
İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 739 kişi öldü
İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 739 kişi öldü
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 218 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 218 ölüm
Kim Jong-Un ölmemiş; İlk kez ortaya çıktı
Kim Jong-Un ölmemiş; İlk kez ortaya çıktı
İspanya'da son 24 saatte koronadan 281 kişi öldü
İspanya'da son 24 saatte koronadan 281 kişi öldü
Yunanlar ölüme terk etti, Türkler kurtardı
Yunanlar ölüme terk etti, Türkler kurtardı
ABD'de milyonlarca kişi işsiz
ABD'de milyonlarca kişi işsiz
ABD Başkanı Trump salgının kökeni konusunda kendi istihbarat örgütlerine ters mi düşüyor?
ABD Başkanı Trump salgının kökeni konusunda kendi istihbarat örgütlerine ters mi düşüyor?
Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 25'e yükseldi
Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 25'e yükseldi
SÖRF TAHTASINDA ÖLÜME YOLCULUK
SÖRF TAHTASINDA ÖLÜME YOLCULUK

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim