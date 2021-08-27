Pentagon'dan Kabil'deki tahliyelere yönelik açıklamalar

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 90 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgeneral William Taylor, bombalı saldırıların ardından Afganistan'daki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk sözü alan Taylor, ABD'li yetkililerin Afganistan'da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına inandıklarını ifade etti. Taylor, “İkinci bir patlama olduğuna inanmıyoruz” ifadelerini kullanarak, "Hepiniz buradayken raporu düzeltmenin önemli olduğunu hissettik" dedi.

Yaralı ABD askerleri Almanya'da tedavi altında

Dünkü saldırıda 13 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 18 ABD askeri ise yaralanmıştı. Taylor, saldırıda yaralanan askerlerin ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne tahliye edildiğini ve tedavi için Landstuhl Bölgesel Tıp Merkezine sevk edildiklerini açıkladı.

Afganistan'dan son 24 saatte 12 bin 500 kişi tahliye edildi

Taylor, Afganistan'dan son 24 saatte 89 uçuşla 12 bin 500 kişinin tahliye edildiğini belirterek, son 24 saatte 300 ABD vatandaşının ve bugüne kadar yaklaşık 5 bin 100 ABD vatandaşının Afganistan'dan tahliye edildiğini açıkladı.

Pentagon Taliban'ı suçladı

Taylor ayrıca, bombalı saldırılara Taliban'ın güvenlik konusundaki başarısızlığının yol açmış olabileceğini ifade etti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise dün yaptığı açıklamada, Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıları kınamış, patlamaların ABD ordusu tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştiğini aktarmıştı.

ABD, Afganistan'dan 31 Ağustos'a kadar geri çekilmeyi tamamlamayı planlıyor

Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme tarihinde değişiklik olmadığını ve ABD'nin 31 Ağustos'a kadar geri çekilmeyi tamamlamayı planladığını belirtti. Kirby, “Hala bu görevi ay sonunda bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullanarak, “Son dakikaya kadar tahliye edilenleri uçuracağız” dedi.

Kirby, ABD'nin 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarına yardımcı olmak için çeşitli yollar izleyeceğini belirtti.

"Taliban binlerce DEAŞ'lıyı serbest bıraktı"

Kirby, ABD ordusunun yeni saldırılara hazır olduğunu vurgulayarak, "Hala tehditler olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kirby ayrıca, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği bölgelerdeki hapishanelerden binlerce DEAŞ ve El Kaide üyesini serbest bıraktığını aktardı.

“Afganistan'dan ABD'ye yönelik terör saldırılarına izin vermeyeceğiz”

Terör örgütü DEAŞ hakkında soru sorulan Kirby, ABD'nin terör örgütünü "çok ciddiye aldığını" belirterek, "Açıkçası bunlar ciddi bir terör tehdidi. Tehdidin gerçek olduğunu düşünüyorum ve kimse bu tehdidin büyümesini görmek istemiyor. 20 yıl önce olduğu gibi yine Afganistan'dan anavatana yönelik saldırıların yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.