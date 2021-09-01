Pencşir'de direniş: 'Yaşadığımız sürece hiçbir ordu burayı ele geçiremez'

Taliban'a karşı son direniş olarak gösterilen Pençşir'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Direnişi ortadan kaldırmak için yüzlerce militanını bölgeye gönderen Taliban, Pençşir'in dünya ile bağlantısını da kesti.

Son ABD askerinin de bölgeden çekilmesi ile Taliban, Afganistan'daki en büyük güç unsuru haline geldi.

Başkent Kabil dahil ülkenin büyük bir bölümünü ele geçiren örgüte boyun eğmeyen tek bir bölge kaldı; Pençşir!

Taliban karşıtı koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'den gelen son haberler Taliban'ın bu duruma son vermek için harekete geçtiğini gösteriyor.

Taliban'ın bölgeyle telefon ve internet bağlantılarını kestiği gelen bilgiler arasında. Ayrıca Taliban'ın bölgeye yüzlerce militanını sevk ettiği biliniyor.

Yerel halk ayrıca Taliban'ın bölgeye giden yolları kestiğini bunun da gıda fiyatlarının fırlamasına neden olduğunu iddia ediyor.

Bu adım 'saldırı öncesi son hazırlık' olarak yorumlanıyor. İki tarafın da Afgan ordusundan kalan silahlara sahip olduğu ve bölgedeki çatışmaların son derece şiddetli olabileceği belirtiliyor.

'TALİBAN GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ'

Direnişi büyümeden engellemek isteyen Taliban, geçtiğimiz günlerde bölgedeki bir karakola saldırmış ancak geri püskürtülmüştü.

Bu iddia Taliban tarafından doğrulanmazken, Afganistan merkezli TOLO News bu haberi bölgedeki bir kaynağa dayandırmıştı.

Emrullah Salih

DİRENİŞİ ONLAR YÖNETİYOR

Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih Taliban'a karşı direnişin fitilini geçtiğimiz günlerde ateşlemişti.

Salih, geçtiğimiz haftalarda Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu.

Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söylemiş ve savaşacağına söz vermişti. Salih yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA.'

Bu hareketin lider kadrosunda Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud ve Özbek asıllı Raşid Dostum’un oğlu Yar Dostum da yer alıyor.

Pencşir Aslanı olarak isimlendirilen Ahmet Şah Mesud'un oğlu 32 yaşındaki Ahmet Mesud

SON KALE PENCŞİR'DE DİRENİŞ

Afganistan'ın 34 vilayetinden 33'ünü ele geçiren ancak Pencşir'e giremeyen Taliban, yüksek dağlarla çevrili bu vadiyi ele geçirebilmek için elindeki tüm imkanları seferber etmiş durumda. Ancak dönemin süper gücü Sovyetler Birliği'nin 10 yıllık Afganistan işgali boyunca kontrolü altına alamadığı Pencşir, şimdilerde Taliban'a karşı sert bir direniş sergiliyor. Ulusal Direniş Cephesi adı verilen grubun başında ise Pencşir Aslanı olarak isimlendirilen Ahmet Şah Mesud'un oğlu 32 yaşındaki Ahmet Mesud bulunuyor.

Mesud'a bağlı komutanlardan Şemsuddin Hamid, Rusların yenilgiye uğratılması gibi Taliban üyelerinin de bu bölgede bozguna uğratılacağını iddia ediyor.

"Yaşadığımız sürece hiçbir ordu Pencşir'i ele geçiremez." diyen Hamid, "Hiç kimse kırbaç, tehdit, hakaret, yoksulluk ve sefalet rejimi altında yaşayamaz. Taliban teslim olacağımıza mı inanıyor? O zaman yanılıyorlar." sözleriyle teslim olmayacaklarının altını çizdi.

Örgütün seçimlere girmeyi kabul etmesi gerektiğine işaret eden Hamid, "Taliban, makul ve bağlayıcı bir anlaşmaya varmak için müzakereye hazır olmalı. Seçim yapılmasını kabul etmeli. Bu, gücü paylaşmakla ilgili değil, ülkeyi hak eden kişilerin yönetmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan ordusunda görev yapan ancak ordunun dağılmasının ardından kendi imkanlarıyla kaçarak direnişin merkezi haline gelen Pencşir'e ulaşmayı başaran Mümtaz isimli asker de "Burası sakin. Benim geldiğim yerde kontrol Taliban'ın elinde. Çok acımasızlar. Her evi arıyorlar ve insanların hayatı perişan ediliyor. Buraya genç bir asker olarak ülkemizi savunmak için geldim." diye konuştu.

Ordunun dağılmasının öncesinde polis teşkilatı, ulusal oldu ve özel eğitimli komando birliklerinin toplam sayısı 300 binin üzerindeydi. Şimdilerde birçok eski asker, Taliban karşıtı direnişe katılmak için Pencşir'e ulaşmaya çalışıyor.