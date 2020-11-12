Paşinyan ve ailesi ülkeden kaçtı mı?

Rusya aracılığında yapılan müzakerelerde, Azerbaycan karşısında ağır yenilgi anlamına gelen anlaşmaya imza atan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın iki gündür ortaya çıkmaması spekülasyonlara yol açarken başkent Erivan’da kaotik hava sürüyor. Erivan’daki Özgürlük Meydanı’nda toplanan muhalif göstericiler, ülkede “Ermenistan Ulusal Kurtuluş Komitesi” adıyla paralel bir siyasi yapı kurma kararı aldı. Halk Paşinyan'ın istifasını talep ediyor.

PARLAMENTO TOPLANAMADI Genelde dünyanın dört bir yanına yayılmış Ermeni diyasporasının Ermenistan’daki kolu olan Taşnak Partisi, Özgürlük Meydanı’ndaki protesto gösterilerinde başı çekiyor. Taşnak Partisi, ülkedeki diğer muhalif güçlerin de kendilerini desteklediğini iddia etti. Yaklaşık 30 bin kişinin toplandığı dünkü gösterilerde arbede de yaşandı.

Milliyetçi sloganlar atan göstericiler güvenlik güçleriyle zaman zaman kavgaya tutuştu. Polisin müdahalesiyle 130 kadar protestocu gözaltına alındı. Gösterilerde, iki gündür bir araya gelemeyen milletvekillerine toplanma çağrısı yapan muhalefet, Nikol Paşinyan’ın imzaladığı anlaşmanın geri çekilmesi için süreç başlatılmasını istedi. Ancak dün de parlamentoda toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamadı.

​​​ Gelişme üzerine Taşnak Partisi, “Paşinyan istifa etmezse başka bir yolunu buluruz” şeklinde üstü kapalı bir açıklama yaptı. Meydanlardan ise “Hain Paşinyan” sloganları yükselmeye devam ediyor. İKİ KIZI KANADA’DA MI? Erivan’da yer yerinden oynarken Başbakan Paşinyan ve ailesinin nerede olduğu belirsiz.



Grapark gazetesi, “Şüphesiz bu ortamda Paşinyan sokağa çıkamaz. Linç edileceği ortada. Ancak Ermenistan halkının, ülkeyi yönetmeye devam ettiğini söyleyen Paşinyan’ın nerede olduğunu bilmesi en doğal hakkı” yorumunda bulundu.

Gazeteye göre Paşinyan’ın iki kızı Mariam ile Şuşan, bir hafta önce Ermenistan’dan ayrılarak Kanada’ya gitti.



Üç gün öncesine kadar cepheye gitmek üzere askeri eğitim almaya devam eden Paşinyan’ın eşi Anna Akopyan da esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. Anna Akopyan’ın salı gününden itibaren oğluyla birlikte Paşinyan’ın yanında olduğu tahmin ediliyor. Gizlendikleri yer olarak ise Ermenistan Savunma Bakanlığı binasına işaret edildi.

Ermenistan’daki “Politik” haber sitesi ise Nikol Paşinyan’ın önceki sabah Facebook üzerinden paylaştığı son görüntülere istinaden, kendisinin Erivan’daki ABD Büyükelçiliği’ne saklanmış olabileceğini öne sürdü. Öte yandan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 2018’de iktidardan ayrılan ülkenin eski lideri Serj Sarkisyan’ı sorguya çağırdı. Ulusal Güvenlik Servisi’nin olası darbe girişimini önlemeye çalıştığı yorumu yapıldı.

‘GÖNÜLLÜ’ ÖFKESİ Bu arada Dağlık Karabağlı Ermenilerin lideri Arayik Harutyunyan’dan şaşırtıcı bir çıkış geldi.



Paşinyan’a destek veren Harutyunyan, “Vatanına ihanet eden tüm Ermenistan halkıdır. Ermenilere cepheye gelmeleri çağrısı yaptık. Çok az kişi gönüllü oldu, onlar da ön saflarda savaşmayı reddetti” dedi. RUSYA’DAN KARABAĞ BARIŞ GÜCÜ HARİTASI Bakü ve Erivan yönetimleri arasında yapılan Dağlık Karabağ anlaşmasının ardından Rus askerleri, Ermenistan’ı Karabağ’a bağlayan kritik Laçin koridoruna ulaşarak bölgede kontrolü ele aldı. Gelişme öncesinde Rusya Savunma Bakanlığı, bölgeye gönderdiği barış gücü kuvvetlerinin nerelere konuşlandırılacağına dair ilk kez harita paylaştı.

Rus Genelkurmayı Operasyon Dairesi Komutanı General Sergey Rudskoy tarafından basına sunulan haritada 1.960 Rus askerinin yerleştirileceği noktalar belirtildi. Buna göre Azerbaycan asıllı Rus General Rustam Muradov’un komuta ettiği barış gücünün merkezi Karabağ’ın başkenti Hankendi’nde olacak. Dağlık Karabağ, kuzey ve güney olmak üzere iki sorumluluk bölgesine ayrılacak. Bu iki bölgede 16 askeri gözlem noktası kurulacak. Ermenistan’ı Karabağ bölgesine bağlayan 5 kilometre genişliğindeki koridorda ise dört kontrol noktası oluşturulacak. Barış gücü haritasında ayrıca iki devriye rotası da var. Bunların ilki Ağdam bölgesi cephe hattı, ikincisi ise Hocavend (Martuni) bölgesi hattı.