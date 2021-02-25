Paşinyan: 'Ülkede bir darbe girişimi yaşanıyor'

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifa etmesini istedi. Ermenistan ordusunun yayınladığı muhtırada, genelkurmay başkanı ve tüm kuvvet komutanlarının imzası olduğu bildirildi.

Paşinyan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la süren 6 haftalık çatışmaların ardından Ermenistan'da eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Ermenistan lideri istifa çağrılarıyla karşılaşmış ancak görevini bırakmamıştı.

PAŞİNYAN: ÜLKEDE DARBE GİRİŞİMİ VAR

Ermenistan ordusunun açıklamasının ardından bir açıklama yapan Nikol Paşinyan, ülkede bir darbe girişimi yaşandığını söyledi.

Paşinyan, darbe girişimine karşı tüm destekçilerini sokağa çıkmaya çağırdı.

Paşinyan'ın, muhtıranın ardından Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığı açıklandı.