Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a karşı adeta bir hezimet yaşayan Başbakan Nikol Paşinyan ile ordu arasındaki krizde sıcak bir gelişme yaşandı.

Yenilgiden sorumlu tutulan ve ordunun istifasını istediği Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldı. Daha önceki iki girişimi Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından veto edilen Paşinyan’ın bu hamlesi, üçüncü kararnameyle doğrudan yürürlüğe girdi.

ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Ermenistan ordusu, şubat ayının sonunda dünyayı şoke eden bir açıklamayla Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemişti. Bunun bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan sokaklara çıkarak destekçilerini arkasına almıştı. Paşinyan erken seçime gitme çağrısı yapsa da, muhalefet cephesi buna yanaşmıyor. Sözcü