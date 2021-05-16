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Paris Hilton, İsrail'e tepki gösterdiği paylaşımı sildi!

Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdiği Twitter paylaşımını bir süre sonra sildi.

Dünya 16.05.2021, 23:33 16.05.2021, 23:39
Paris Hilton, İsrail'e tepki gösterdiği paylaşımı sildi!

Hilton, Twitter hesabında, "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım" diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. 

Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullandı.

"BUNUN DURMASI LAZIM"

Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için barış duaları ettiğini söyleyen Hilton, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunda bulundu.

Hilton, hashtag (etiket) paylaşımında ise "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Hilton'ın bir süre sonra paylaşımını sildiği görüldü. 

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