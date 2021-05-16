Paris Hilton'dan İsrail'e çağrı: Soykırımı durdurun!

Amerikalı ünlü yıldız Paris Hilton Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'de yaşanan insanlık kıyımına tepki göstererek İsrail'e çağrı yaptı.Soyla medyada büyük yankı uyandıran, 10 yaşındaki Filistinli çocuk Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşan Hilton, Filistin'de yaşananların yüreğini acıttığını, hiç kimsenin korkuyla yaşamak zorunda bırakılmaması gerektiğini belirterek, kalbinin Nadine ve nice çocuklarla birlikte olduğunu söyledi.

BUNUN DURMASI LAZIM

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir diğer içerikte, İşgalci İsrail'in, "Bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini gündeme taşıyan Hilton, bu durumun çok kalp kırıcı olduğunu ve durması gerektiğini ifade etti. Paylaşımında etiket olarak sı-oykırımı durdurun çağrısına ortak olan Hilton, duyarlılığı ile takdir topladı.