banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lionel Messi, Barcelona'yla anlaştı
Lionel Messi, Barcelona'yla anlaştı
Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis!
Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis!
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!

Papa Francis, Vatikan'a döndü

Temmuz ayı başında ameliyat olan Papa, günler sonra taburcu edildi.

Dünya 14.07.2021, 17:00
Papa Francis, Vatikan'a döndü
banner502

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bu ayın başında bağırsak ameliyatı geçirdi.

Pazar günü ayinine hastaneden katılan Papa, taburcu edilerek Vatikan'a geri döndü.

DİNLENME DÖNEMİNDE

Vatikan'a girmeden önce aracından inen Papa, polisleri yanına çağırarak tokalaştı.

Papa'nın, en az iki hafta sürmesi beklenen dinlenme dönemine girdiği kaydedildi. 84 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri, daha sonra Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda görüldü.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501