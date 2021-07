Pakistan'da Çinli mühendisleri taşıyan otobüste patlama: 10 ölü, 39 yaralı

Pakistan'ın kuzey batısındaki Hayber Pahtunva eyaletinde patlama meydana geldi.

Çinli ve Pakistanlı inşaat işçileri ile mühendisleri taşıyan otobüs yakınlarında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 9'u Çin vatandaşı 13 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından 1 Çinli mühendis ve 1 askerin kayıp olduğu öğrenildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Otobüsün işçi ve mühendisleri Yukarı Kohistan'daki Dasu baraj sahasına taşıdığı belirtildi.

Patlamanın nedeni henüz tam olarak bilinmezken, soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı kınama ve taziye mesajı yayımladı.

SABOTAJ İDDİASI

Pakistan olayın gaz sızıntısından kaynaklı bir patlama olduğunu açıkladı ancak Çin olaya bombalı saldırının neden olduğunu duyurdu.

Görgü tanıkları da olayın sabotaj olduğunu iddia ediyor. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği bilinmiyor. Fakat otobüste bulunan 30 mühendis Kuşak ve Yol Projesi kapsamında bulunan Dasu hidroelektrik projesinde çalışıyordu.

NEDEN SALDIRI YAPILMIŞ OLABİLİR?



Çin'in Kuşak-Yol kapsamında Pakistan'a yaptığı yatırım 65 milyar dolar. Çinli mühendisleri hedef alan saldırılar iki ihtimal açısından önemli:

1- Kuşak-Yolu istikrarsızlaştırmak ve BRI'yle ilgili güvensizlik oluşturmak.(Çin aleyhine)

2-Bu saldırıların bahane edilerek Çin'in Pakistan'a askeri güç konuşlandırmasının yolunu açmak. (Çin lehine)

KUŞAK-YOL PROJESİ NEDİR?

Bir Kuşak, Bir Yol ya da Kuşak-Yol Projesi, Kuşak Yol Girişimi, Kuşak Yol İnisiyatifi veya OBOR (Çince: 一带一路; pinyin: Yí Dài Yí Lù; İngilizce kaynaklarda One Belt One Road OBOR veya Belt and Road Initiative BRI olarak geçer), Çin devlet başkanı Xi Cinping'in 2013 yılı sonunda Orta Asya ve Güney Asya ülkelerine gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret sırasında duyurduğu ve İtalya'nın da işbirliği ile 2049 yılında bitirmeyi planladığı, Çin-Roma medeniyeti birliği olarak da yorumlanan modern ipek yolu konseptini ifade etmektedir. Proje kapsamında güvenlik anlaşması Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in sahibi olduğu Frontier Services Group adlı güvenlik şirketi ile imzalanmıştır.