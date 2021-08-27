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Pakistan bu olayla çalkalanıyor: 66'dan fazla erkek birden video çeken kadına cinsel saldırıda bulundu

Pakistan'da yüzlerce erkeğin TikTok videosu çektiği sırada yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğramasının yankıları sürüyor. Ülke gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen olay ile ilgili polis yüzlerce şüphelinin peşine düştü. Yapılan resmi açıklamaya göre, şu ana kadar 66 zanlı sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Dünya 27.08.2021, 09:23 27.08.2021, 13:33
Pakistan bu olayla çalkalanıyor: 66'dan fazla erkek birden video çeken kadına cinsel saldırıda bulundu

Pakistan, TikTok videosu çektiği sırada onlarca erkeğin cinsel istismarına uğrayan kadın için seferber olmuş durumda.

Olay ülke gündemini derinden sarstı. Kadın dernekleri kalabalık eylemlerle olayı protesto etti.

Ülke gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen olay ile ilgili polis yüzlerce şüphelinin peşine düştü.

Yapılan resmi açıklamaya göre, şu ana kadar 66 zanlı sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Korkunç olay 14 Ağustos'ta gerçekleşti. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yüzlerce erkek bir parkta video çeken genç kadının etrafını sardı.

Burada TikTok videosu çektiği belirtilen talihsiz kadının cinsel saldırıya uğradığı ve kalabalık tarafından gasp edildiği açıklandı.

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