Pakistan bu olayla çalkalanıyor: 66'dan fazla erkek birden video çeken kadına cinsel saldırıda bulundu

Pakistan, TikTok videosu çektiği sırada onlarca erkeğin cinsel istismarına uğrayan kadın için seferber olmuş durumda.

Olay ülke gündemini derinden sarstı. Kadın dernekleri kalabalık eylemlerle olayı protesto etti.

Ülke gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen olay ile ilgili polis yüzlerce şüphelinin peşine düştü.

Yapılan resmi açıklamaya göre, şu ana kadar 66 zanlı sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

This happened in Pakistan girl for making tiktok video. Shame...pic.twitter.com/nbKuu2EL6K