ÖZBEKİSTAN BAŞBAKANI’NDAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINA DESTEK SÖZÜ

Kocaeli-Gebze V Kimya İhtisas OSB (GEBKİM) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yelten, 17-18 Ağustos 2021 tarihleri arasında Özbekistan’ın en büyük kimya şirketlerinden Uzkimyosanoat tesislerine iade ziyareti düzenledi. 24 Temmuz 2021 tarihinde GEBKİM’i inceleyen Uzkimyosanoat ve RF Tataristan Cumhuriyeti Ticaret Ofisi temsilcileri GEBKİM’i rol model alacak kimya organize sanayi bölgelerinin Tataristan ve Özbekistan’da kurulması için ön görüşme gerçekleştirmişlerdi.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Ziyaretin ilk gününde Özbekistan Uzkimyosanoat tesislerini ziyaret eden GEBKİM temsilcileri burada bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, RF Tataristan Cumhuriyeti Ticaret Ofisi Başkanı Ramil Mavlyutov, Uzkimyosanoat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Jubarek Mirzamahmudov, Dian Grup Yönetim Kurulu Başkanı Azamat Sultanmuratov, Çinli kimya şirketi CC7 temsilcileri, Navoi Valisi Abdurazakovic Khasanov ve GEBKİM’i temsilen GEBKİM YKB’si V. İbrahim Aracı ile GEBKİM YKÜ Cem Yelten katıldı. Toplantıda, GEBKİM, Uzkimyosanoat ve RF Tataristan Cumhuriyeti Ticaret Ofisi arasında kimya organize sanayi bölgelerinin yapımı ve yönetimi konusunda işbirliği niyet protokolü imzalandı.

ÖZBEKİSTAN BAŞBAKANI’NDAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINA DESTEK

Programın ikinci gününde GEBKİM heyeti başkent Taşkent’e geçerek Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov tarafından kabul edildi. Başbakan Aripov, Özbekistan Hükümeti’nin yapılan işbirliği anlaşmasına destek verdiğini ifade ederek, GEBKİM ile yapılabilecek başka projelerin olabileceğini vurguladı. Görüşmenin ardından Mendeleyev Kimya Teknolojileri Üniversitesi Taşkent Enstitüsü’nü ziyaret eden GEBKİM temsilcileri, ayrıca üniversite rektörü olan Jubarek Mirzamahmudov ile kökeni 1880’e dayanan enstitünün olanaklarını inceledi.

“GEBKİM KİMYA OSB’LERE ROL MODEL OLACAK”

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM’in rol model alınacağını belirten Vefa İbrahim Aracı, “GEBKİM’de kurduğumuz ekosistem, kimya üreticilerini tek bir çatı altında toplayarak lojistik sorununu ortadan kaldırıyor. Firmalar arasında sağlanan veri ve mal akışı daha verimli çalışmamıza olanak sağlıyor. Uzkimyosanoat ve Tataristan Ticaret Ofisi temsilcilerinin GEBKİM ziyaretinde gündeme gelen GEBKİM’in kimya OSB’lere rol model olması konusu imzaladığımız işbirliği niyet protokolüyle gerçeğe dönüşecek” ifadelerini kullandı.