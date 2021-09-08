Önce sel sonra deprem; Meksika'da bir günde iki felaket birden yaşandı!

Dünya Meksika'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda. Zira ülke iki felaketi peş peşe yaşadı.

Geçtiğimiz saatlerde aşırı yağışlar sonrası Hidalgo eyaletindeki Tula kasabası yakınlarındaki nehrin taşmasına neden oldu.

Meydana gelen sel bölgedeki devlet hastanesini sular altında bıraktı. Su basması sonucu çoğu Kovid-19'dan mustarip 17 hasta öldü.

ACI HABERİ VALİ VERDİ

Hidalgo valisi Omar Fayad yerel basına yaptığı açıklamada, 17 ölümden 15 veya 16'sının Kovid-19 hastası olduğunu söyledi.

Ülke bu olayın şokunu henüz atlatamadan 7.4 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı.

Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

USGS 7 OLARAK AÇIKLADI

Ancak Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. ABD tsunami uyarı merkezi, depremden sonra bir uyarı yayınlayarak, deprem bölgesine 300 km mesafede tehlikeli dalgaların mümkün olduğunu söyledi. Bu uyarı kısa süre sonra kaldırıldı.

Meksika hükümeti yaptığı açıklamada, Hidalgo eyaletindeki Tula kasabasındaki devlet hastanesindeki 40'tan fazla hastanın acil servis çalışanları tarafından Salı günü tahliye edildiğini ve ilk değerlendirmede yaklaşık 2 bin evin selden zarar gördüğünü belirtti.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi;

'Meksika’da az önce gerçekleşen depremden ötürü yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız +52 55 7917 7785 numaralı acil durum hattımızdan Büyükelçiliğimize 24 saat ulaşabilirler. Herkese geçmiş olsun dileklerimizle.'