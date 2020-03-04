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Ön seçimlerde 11 eyaletin 8'inde Biden kazandı

ABD'de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da sandıklardan Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Massachusetts eyaletlerinde Biden galip çıktı.

Ön seçimlerde 11 eyaletin 8'inde Biden kazandı

ABD'de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da sandıklardan Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Massachusetts eyaletlerinde Biden galip çıktı.

04 Mart 2020 Çarşamba 16:44
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Ön seçimlerde 11 eyaletin 8'inde Biden kazandı

ABD'de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da şu ana kadar sonuçları açıklanan 11 eyaletin 8'inde Joe Biden kazandı, ön seçimlerin şu ana kadarki favori ismi Bernie Sanders 3 eyaleti önde tamamladı.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Massachusetts eyaletlerinde ipi Biden göğüsledi.

Diğer yandan sol eğilimleriyle öne çıkan ve özellikle Amerikalı genç jenerasyondan destek gören Sanders ise şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Vermont, Colorado ve Utah eyaletlerini kazandı.

Kritik eyaletler bekleniyor

Öte yandan halen devam eden oy sayım sürecinde en fazla delege sayısına sahip California ile Teksas eyaletlerinden gelecek sonuçlar merakla bekleniyor. Benzer şekilde Sanders ile Biden'ın birbirine çok yakın olduğu Maine eyaletinde de henüz kazanan ilan edilemedi.

Sandık çıkış anketlerine göre California'da ve Teksas'ta Sanders'ın önde olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan sadece Amerikan Samoası'nda başarı gösteren milyarder iş adamı Michael Bloomberg ise böylece ilk ön seçim zaferini almış oldu.

Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard ise Süper Salı'da ciddi bir varlık gösteremedi.

Toplamda en fazla delege sayısına ulaşan adayın Demokrat Parti'nin başkan adayı olacağı yarışta eyaletleri kazanmak kadar delege sayısını artırmak da önemli görülüyor.

ABD'de "Süper Salı" olarak nitelendiren bugünde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçiminde karşısına gelecek Demokrat rakibinin büyük ölçüde belirlenmesi öngörülüyor.

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