Omicron varyantı sonrası Pfizer'dan flaş aşı kararı!

Omicron Varyantı dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ederken Pfizer'dan aşı çalışmaları ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

BioNTech ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren şirketin CEO'su Albert Bourla, yeni aşı için ilk DNA şablonunun Cuma günü tamamlandığını ve gelecek yılın başlarında kullanıma hazır olacağını tahmin ettiğini söyledi.

'100 GÜNDEN KISA BİR SÜREDE KAVUŞACAĞIZ'

Pfizer CEO'su CNBC'ye verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Cuma günü, yeni bir aşının üretiminin, geliştirme sürecinin ilk kısmı olan ilk DNA şablonumuzu yaptık ve 100 günden daha kısa bir sürede aşıya kavuşabileceğimizi net olarak ortaya koyduk.'

Bourla, mevcut aşıların varyanta karşı etkili olacağına inandığı için yeni bir aşıya ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi.

CEO söz konusu çalışmanın olası bir kötü senaryona hazırlıklı olmak için yapıldığının altını çizdi. Şirket bu araştırma kapsamında delta ve beta aşılarını da Omicron'a karşı denemeyi planlıyor.

DİĞER ŞİRKETLER DE HAREKETE GEÇTİ

Omicron'a karşı harekete geçen tek şirket Pfizer değil. Moderna baş sağlık görevlisi Paul Burton, gelecek yıl Omicron'a karşı yeniden formüle edilmiş bir aşının piyasaya sürülebileceğini söylemişti.

AstraZeneca ise yeni varyantlara hızla yanıt verebileceğini ve şirketin yeni varyanta karşı antikor kokteylini test etmeye başladığını duyurmuştu.