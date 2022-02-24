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Odessa Limanı neden bu kadar önemli?
Odessa Limanı Ukrayna'nın batı kıyısında yer alan sıcak su limanıdır. Odessa Limanı'nın Türkiye açısından da önemi büyük çünkü ülkemizin ikinci büyük ticaret ortağı olan Ukrayna ile bağlantı görevini üstleniyor.“Ukrayna’nın doğu ve güney vilayetlerini ve tüm Karadeniz sahil şeridini içeren bu “Yeni Rusya” bölgesi Rusya’nın kontrolüne geçerse Ukrayna’nın Karadeniz’le hiçbir bağlantısı kalmayacak” “Rusya’nın ulusal kimliği ve iç siyaseti açısından Ukrayna’nın ne anlama geldiğini Putin’in 2021 yazında yayınladığı “Rusların ve Ukraynalıların Tarihsel Birliği” başlıklı makalesi iyi özetliyor. Putin’in makalesine göre bugünkü Rusya, Ukrayna ve Belarus’un kurucu etnik grubu olan halklar, sırasıyla, Büyük Ruslar (Velikorusski), Küçük Ruslar (Malorusski) ve Beyaz Ruslar (Belorusski) olarak bir büyük Slav ulusunun farklı kolları. Ukrayna milliyetçileri ise “Küçük Ruslar” olduklarını kabul etmiyorlar ve bu pek de şaşırtıcı değil”
Dünya 24.02.2022, 13:48 24.02.2022, 13:51