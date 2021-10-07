banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor

O düğün krize sebep oldu: Rusya'daki hanedan düğününe ordunun 'şeref kıtasını' gönderenlere ceza

Rusya'da çarın soyundan gelen George Romanov'un düğününe şeref kıtası gönderenlere soruşturma açıldı. Soruşturma sonucu ceza çıktı ancak cezanın ne olduğu bilinmiyor.

Dünya 07.10.2021, 12:16
O düğün krize sebep oldu: Rusya'daki hanedan düğününe ordunun 'şeref kıtasını' gönderenlere ceza

Rusya’da yüzyılı aşkın bir süre sonra ilk defa hanedan düğünündeki ''şeref kıtası'' krize neden oldu.

Rus Çarlığının son hanedanı Romanov Ailesi'nin üyesi George Romanov'un, nişanlısı Rebecca Bettarini ile St. Petersburg'daki tarihi Aziz İsak Katedrali'nde düzenlenen bir törenle evlenmişti. Kilise çıkışında, merdivenlere dizili şeref kıtası kılıçlarını çekerek çifti selamlamıştı.

Törende en çok yankı yaratan Rus ordusunun "şeref kıtası"nın kılıçlı selamı üzerine soruşturma açıldı.

Şu anda Moskova'da yaşayan ve hayır kurumlarıyla ilgili projeler üzerinde çalışan Grandük Georgiy Mikhayloviç Romanov, Rusya'yı ilk defa 1992'de ziyaret etmişti (Reuters)

MEVZUATA AYKIRI

Rus basınına yansıyan haberlere göre, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bilgisi dışında Romanovların düğününe şeref kıtasını gönderenleri "bireysel ihlalleri" nedeniyle cezalandırdı. Bakanlık kaynakları, mevzuata aykırı olan bu uygulama üzerine Şoygu'nun emriyle soruşturma açıldığını doğruladı. Ancak tam olarak kimin ve nasıl cezalandırıldığı belirtilmedi.

Rus Çarlığının son hanedanı Romanov Ailesi'nin üyesi 40 yaşındaki George Romanov'un asıl ikamet adresi İspanya’da. Çiftin üç sene önce Rusya’da da ikamet etmeye başladığı ve bir süre başkent Moskova’nın dışında yaşadıktan sonra şehir merkezine yerleştikleri biliniyor. Romanov’un Rusya’nın siyasi hayatında herhangi bir rolü bulunmuyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1