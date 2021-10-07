O düğün krize sebep oldu: Rusya'daki hanedan düğününe ordunun 'şeref kıtasını' gönderenlere ceza

Rusya’da yüzyılı aşkın bir süre sonra ilk defa hanedan düğünündeki ''şeref kıtası'' krize neden oldu.

Rus Çarlığının son hanedanı Romanov Ailesi'nin üyesi George Romanov'un, nişanlısı Rebecca Bettarini ile St. Petersburg'daki tarihi Aziz İsak Katedrali'nde düzenlenen bir törenle evlenmişti. Kilise çıkışında, merdivenlere dizili şeref kıtası kılıçlarını çekerek çifti selamlamıştı.

Törende en çok yankı yaratan Rus ordusunun "şeref kıtası"nın kılıçlı selamı üzerine soruşturma açıldı.

Şu anda Moskova'da yaşayan ve hayır kurumlarıyla ilgili projeler üzerinde çalışan Grandük Georgiy Mikhayloviç Romanov, Rusya'yı ilk defa 1992'de ziyaret etmişti (Reuters)

MEVZUATA AYKIRI

Rus basınına yansıyan haberlere göre, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bilgisi dışında Romanovların düğününe şeref kıtasını gönderenleri "bireysel ihlalleri" nedeniyle cezalandırdı. Bakanlık kaynakları, mevzuata aykırı olan bu uygulama üzerine Şoygu'nun emriyle soruşturma açıldığını doğruladı. Ancak tam olarak kimin ve nasıl cezalandırıldığı belirtilmedi.

Rus Çarlığının son hanedanı Romanov Ailesi'nin üyesi 40 yaşındaki George Romanov'un asıl ikamet adresi İspanya’da. Çiftin üç sene önce Rusya’da da ikamet etmeye başladığı ve bir süre başkent Moskova’nın dışında yaşadıktan sonra şehir merkezine yerleştikleri biliniyor. Romanov’un Rusya’nın siyasi hayatında herhangi bir rolü bulunmuyor.