Nursultan Nazarbayev ve ailesi Kazakistan'tan ayrıldı iddiası!

Kazakistan'ta LPG zamlarının ardından sosyoekonomik durumun kötüleşmesiyle başlayan protestolar gün geçtikçe şiddetini artırdı. Çok sayıda kişi 2 Ocak'tan itibaren sokaklara döküldü; güvenlik güçleriyle çatışma yaşadı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, olayları bastırmak için Rusya'dan yardım istemesi üzerine ülkeye Rus birlikleri gönderildi. Ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kolluk kuvvetlerine 'teröristlere' karşı ölümcül güç kullanmaları ve uyarı yapmadan ateş açmaları talimatını da vermişti.

NAZARBAYEV ÜLKEYİ TERK ETTİ

Tarihi bir süreç geçiren ülkede ise yeni bir gelişme yaşandı.Kazak medyasında yer alan bilgilere göre, Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkesinden ayrıldı. Nazarbayev'in ailesiyle birlikte ülke değiştirdiği öne sürüldü. Taldikorgan kentindeki eylemlerini sürdüren göstericiler, Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat kullanarak yıkmaya başlamıştı.

Kaynak:ensonhaber.com