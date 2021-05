Norveç Varlık Fonu'ndan iki İsrailli şirkete darbe

İşgal altındaki topraklarda ölümcül ve yıkım saldırılarını sürdüren İsrail'e dünyanın tepkisi sürüyor.

Dünyanın en büyük servet fonu olan Norveç Varlık Fonu, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinin inşasında yer alan iki İsrailli şirketi "uluslararası hukuku ihlal ettiği" gerekçesiyle fondan çıkardı.

Yapılan açıklamada Shapir Engineering and Industry Ltd ve Mivne Real Estate KD Ltd şirketlerinin Etik Konseyinin tavsiyesi doğrultusunda, "savaş veya çatışma durumlarında bireylerin haklarının sistematik ihlallerine katkıda bulunma konusundaki kabul edilemez risk nedeniyle" fon dışına çıkarıldığı belirtildi.

Karar söz konusu şirketler için darbe

Karar 1,3 trilyon dolarlık bağımsız varlık fonunun bu şirketlerdeki olası varlıklarını sattığı ve "riskli faaliyetlere" devam ettiği sürece yeniden yatırım yapmayacağı anlamına geliyor.

Küresel olarak borsada işlem gören hisse senetlerinin yaklaşık yüzde 1,5'ine sahip olan dünyanın en büyük servet fonu, çok çeşitli etik kurallara göre yönetilmekte ve konseyin tavsiyesine dayanarak bazı şirketleri yatırım çevresinden hariç tutmakta.

"Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleri Filistin nüfusu için zarar"

Bu sırada Etik Konseyi ayrı bir açıklamada "Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olarak inşa edildiğini ve bunların varlığının ve sürekli genişlemesinin bölgedeki Filistin nüfusu için zarara ve dezavantajlara neden olduğunu" duyurdu.

Şirketlerin biri inşaat biri kiralama yapıyor

Fon dışına çıkarılan firmalardan birinin konut yapımına katıldığı, diğerinin ise işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan sanayi tesislerinin kiralanmasında rol oynadığı belirtildi.

Fon ayrıca yine Etik Konseyinin tavsiyesi doğrultusunda, Myanmar'da sahibi olduğu iki giyim fabrikasındaki "işçi hakları ihlali" gerekçesiyle Honeys Holding'in de fon dışına çıkarıldığını aktardı.

2020 yılında 9 binden fazla şirkete yatırım yapan fon, insan hakları ihlallerinden suçlu şirketlere yatırım yapmasını yasaklayan etik kurallara tabi.

Kaynak: Euronews