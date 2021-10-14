Norveç'te ikinci 'oklu' saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

Norveç'in Kongsberg kasabasında, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı oklu saldırıyla ilgili 37 yaşındaki bir Danimarkalı tutuklandı.

Oslo polisinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili sosyal medyada çok farklı senaryolar bulunduğuna dikkat çekilerek, saldırganın 37 yaşındaki Norveç'te yaşayan bir Danimarkalı olduğu duyuruldu.

Olayla ilgili terör şüphesinin devam ettiği belirtilen açıklamada, detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Norveç devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulunan saldırganın avukatı Fredrik Neumann, müvekkiliyle sabaha karşı 05.00'te görüştüğünü ve saldırının detaylarını anlatarak polise yardımcı olacağını söylediğini ifade etti.

Kongsberg Polis Sözcüsü Oeyvind Aas saldırıdan sonra yaptığı açıklamada, 5 kişinin öldüğü saldırıda yaralananlardan birinin, saldırının gerçekleştirildiği Coop adlı marketteki sivil polis memuru olduğunu söyledi.

Aas, iki yaralının durumunun da iyi olduğunu ifade etti.

Şüphelinin yerel saatle 18.13'te saldırıyı gerçekleştirdiğini, yarım saat sonra 18.47'de yakalandığını aktaran Aas, "Şüphelinin elindeki yay ve çok sayıda okla Coop adlı marketin içine de girerek geniş bir alanı kullandığını tespit ettik." dedi.

Olayın terör saldırısı olma ihtimalinin bulunduğuna dikkati çeken Aas, "Olayın terör saldırısı olduğunu belirtmek için çok erken, şüphelinin sorgusu devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Norveç Başbakanı Erna Solberg de akşam üzeri Norveç'in korkunç bir olay yaşadığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

AA'nın haberine göre; Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da kasabada birkaç Türk ailesinin yaşadığını ve kendileriyle irtibata geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Şimdiye kadar olumsuz bir haber almadıklarını aktaran Çorman, Norveç halkına başsağlığı diledi.

SALDIRGAN OLAYDAN SONRA YAKALANDI

Norveç polisi, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı duyurmuştu.

Polis şefi Oeyvind Aas gazetecilere verdiği demeçte, "Adam yakalandı. Şu anda sahip olduğumuz bilgilere göre, bu kişi bu eylemleri tek başına gerçekleştirdi" dedi.

Polis, saldırının 28 bin kişilik bir belediye olan Kongsberg'in "geniş bir alanı" üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Norveç Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Monica Maeland durumu yakından takip ettiğini duyurdu.

NORVEÇ'İN TRAVMASI

'Oklu katliam' Norveç'in yaşadığı ilk katliam değil. Anders Behring Breivik adlı bir Norveç vatandaşı, 10 yıl önce Oslo'da gerçekleştirdiği bombalı saldırıda ve Utoya adasındaki gençlik kampına düzenlediği silahlı saldırıda toplamda 77 kişiyi katletmişti.

Breivik, 2012 yılında çıkarıldığı mahkemede 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.