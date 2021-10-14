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(Düzeltme) İstanbul’da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı.
Norveç polisinden oklu saldırının zanlısına ilişkin açıklama!
Norveç polisi, "Oklu saldırının zanlısı Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi" açıklamasında bulundu
Dünya 14.10.2021, 11:35
Son dakika bilgilerine göre, Norveç polisi, "Oklu saldırının zanlısı Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi" açıklamasında bulundu
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