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Nobel Barış Ödülü Dünya Gıda Programı'na verildi

Nobel Komitesi, Dünya Gıda Programı'nı 2020 Nobel Barış Ödülüne layık gördü. Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan örgüt, "Açlıkla mücadelesi, mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

Dünya 09.10.2020, 17:28
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Nobel Barış Ödülü Dünya Gıda Programı'na verildi

2020 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu.

Ödül komitesi 2020 Nobel Barış Ödülü'nü bir kuruma vermeyi tercih etti.

Komite, ödülü Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı'na (World Food Programme) verdi.

Norveç Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamda, "Açlıkla mücadelesi, mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları" nedeniyle Dünya Gıda Programı ödülü haketti. 

Komite en son 2017 yılında Nobel Barış Ödülü'nü bir kuruma vermişti. 

2017 yılındaki ödül Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya'ya (ICAN) layık görülmüştü.

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