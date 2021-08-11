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Nijerya'da "yanlışlıkla gübre atıldığı" öne sürülen yemekten yiyen 24 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da "yanlışlıkla gübre atıldığı" belirtilen yemekten yiyen 24 kişi hayatını kaybetti.

Dünya 11.08.2021, 13:57
Nijerya'da "yanlışlıkla gübre atıldığı" öne sürülen yemekten yiyen 24 kişi hayatını kaybetti

Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ali İnname, yaptığı açıklamada, eyaletin Danzanke köyünde aile yemeğinde yanlışlıkla tuz yerine gübre kullanıldığını belirtti.

İnname, yemeği tüketen 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin tedavi altına alındığını ifade etti.

Halkın bu olaydan ders almasını ve bu tür zehirli kimyasalları kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutmaları çağrısında bulunan İnname, böyle bir olayın tekrarlanmaması için halkın temkinli olması gerektiğini kaydetti.

İnname, olağandışı semptomları hisseden halkın en yakın sağlık tesisine başvurmasını istedi.

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