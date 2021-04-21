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Nijerya'da üniversiteye silahlı saldırı yapıp öğrencileri kaçırdılar

Nijerya’da özel bir üniversiteye silahlı şahıslar tarafından düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda öğrencinin kaçırıldığı belirtildi.

Dünya 21.04.2021, 15:53
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Nijerya'da üniversiteye silahlı saldırı yapıp öğrencileri kaçırdılar

Nijerya’da özel bir üniversiteye silahlı şahıslar tarafından düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda öğrencinin kaçırıldığı belirtildi.

Nijerya'da polis tarafından yapılan açıklamada, dün akşam Kaduna eyaletindeki bir özel üniversiteye silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Eyalet polisi sözcüsü Mohammed Jalige yerel saatle 20.35 sıralarında Greenfield Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını ifade etti. Kaçırılan öğrenci sayısının henüz netleştirilmediğini aktaran Jalige, arama ve kurtarma operasyonunun başlatıldığını kaydetti.

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