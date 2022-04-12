New York'ta metro istasyonunda saldırı

Amerika'da hemen hemen her gün bir saldırı olayı gerçekleşiyor. Gelen son dakika bilgilerine göre ABD'nin New York şehrinde en işlek metrolarından biri olan Brooklyn metro istasyonunda saldırı meydana geldi. Saldırıda çok sayıda kişi vurulduğu gelen bilgiler arasında. Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

YARALI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Zaman geçtikçe saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Gelen son bilgilere göre yaralanan kişilerin sayısı 13;'e yükseldi.

SALDIRGAN GAZ MASKELİ VE İŞÇİ YELEKLİ

Alınan bilgilere göre saldırgan gaz maskeli ve işçi yelekli idi.