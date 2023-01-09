New York'ta gelenek haline gelen ''Pantolonsuz Metro Günü'', Londra'da da kutlandı

Geleneksel “Pantolonsuz Metro Günü” pandemi arasından sonra yeniden kutlandı. Dün Londra metrosunda pek çok kişi, üstlerinde giysileri ve montları, altlarında ise sadece külotlarıyla metro yolculuğu yaptı.

Uluslararası bir eğlence etkinliği olan Pantolonsuz Günü, pandemiden sonra ilk kez yapıldı.

Bu ilginç ‘meydan okuma’ etkinliği ilk kez 2002’de New York’ta başladı ve uluslararası bir fenomene dönüştü.

Improv Comedy isimli grup tarafından başlatılan ve “ahmaklığı kutlamayı” amaçlayan Pantolonsuz Metroya Binme Günü dünyaya yayıldı.

Etkinlikte, pantolonlarını çıkaran ve sadece iç çamaşırlarıyla kalan insanlar, birbirlerine bakmadan normal bir şekilde yolculuklarını sürdürüyor.

Londralılar dün, belli metro istasyonlarında bir araya gelerek pantolonlarını çıkardı ve iç çamaşırlarıyla yollarına devam etti.

Pantolonsuz Günü kutlaması başlarda bugünkü kadar normal karşılanmıyordu. 2006’da Londra’da etkinliği ilk kez yapan sekiz kişi tren durdurularak gözaltına alındı.

2007’de ise yüzlerce kişi, etkinliğin bir parçası oldu. 2008’de artık dünyanın dokuz şehrinde kutlanır hale geldi.

2010’da binlerce New York’lu Pantolonsuz Metro Günü’nü kutladı.

Bugün artık Berlin, Lizbon, Tokyo ve Toronto’nun da dahil olduğu 60 şehirde Pantolonsuz Metro Günü kutlanıyor.