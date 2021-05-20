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New York'ta aşı olana maske zorunluluğu kaldırıldı

New York'ta aşılarını tamamlamış olanların maskesiz olarak açık ve kapalı alanlarda bulunabileceği açıklandı.

Dünya 20.05.2021, 16:48
New York'ta aşı olana maske zorunluluğu kaldırıldı

ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını devam ederken, Vali Andrew M. Cuomo, yeni bir rehber doğrultusunda, aşılarını tamamlamış olan vatandaşların artık maskesiz olarak açık ve kapalı alanlarda bulunabileceğini açıkladı.

New York'ta hayat, 14 ay sonra aşılanmanın hızlanmasıyla alınan kararın ardından normale dönmeye başladı.

Kentteki restoranlar, müzeler, tiyatrolar ve mağazalar tam kapasiteyle yeniden açıldı.

Kentte, 2 milyon 140 bine yakın vaka görülürken 53 binden fazla kişi ise yaşamını yitirdi.

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