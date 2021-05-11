Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı

İşgalci İsrail ordusu'nun Gazze'deki saldırılarında 10'u çocuk 28 kişiyi vahşice katlederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail bu saldırılarına devam edeceğini açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tüm dünyaya şiddete karşı çıkma çağrısı yaptı.

ERDOĞAN BİRLİK OLMAYA DAVET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum" yazdı.

YAİR NETANYAHU'DAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMINA ÇİRKİN CEVAP

Erdoğan'ın bu paylaşımının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahun'nun oğlu Yair Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tweetinin altına skandal bir paylaşım yaptı. Netanyahu'nun oğlu, Erdoğan'ın paylaşımına sözde "Kürdistan" bayrağı görseliyle yanıt verdi.

TÜRKİYE'YE BOYKOT ÇAĞRISI DA YAPTI

Bununla da yetinmeyen Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu Twitter hesabından Türkiye ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. Oğul Netanyahu paylaşımında, "İsrail'in ve Yahudi halkının yok edilmesi çağrısında bulunan Türklerden binlerce cevap alıyorum! Hâlâ tatil için oraya uçmakta olan İsrailliler aranızda ne var?" diyerek İsrail vatandaşlarına Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.

KUDÜS VE GAZZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Bu saldırılar sonucunda 10'u çocuk ve bir kadın olmak üzere 28 Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısının ise 152'ye çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.