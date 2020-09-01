Netanyahu, BAE'nin lideriyle iki yıl önce Abu Dabi'de görüşmüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğundaki İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkileri normalleştirme anlaşmasını ABD-İsrail heyetinin uçakla BAE çıkarması izlerken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eteğindeki taşlar da döküldü.

Yediot Aharonot'a konuşan diplomatik kaynaklar, Netanyahu'nun BAE adına anlaşmanın gerisindeki isim olan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed bin Sultan el Nahyan'la (MBZ) 2018'de Abu Dabi'de görüştüğünü söyledi. İsrail dış istihbarat kurumu Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in de hazır bulunduğu görüşmenin iyi bir atmosferde geçtiği ve ardından temasların sürdürüldüğü belirtildi.

Dün BAE'ye giden İsrail heyetine liderlik eden Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben Shabbat'ın da bir yıl önce Washington'da ABD'li ve BAE'li temsilcilerle bir toplantıya katıldığı kaydedildi.

İsrail Başbakanlığı haberle ilgili yorum yapmayı reddederken, Netanyahu, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Arap liderlerle bazı görüşmelerinin hala kamuoyuna açıklanmadığına işaret etti.

"Arap ve Müslüman aleminden çok, pek çok liderle görüştüm. Sizin sandığınızdan çok daha fazlasıyla" diyen İsrail Başbakanı, "Hala size anlatamayacağım çok şey var. Ama gelecekte gün ışığına çıkacaklarına inanıyorum. Son yıllarda buzdağının görünen kısmına siz de tanık oldunuz" diye ekledi.