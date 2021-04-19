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Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor

Hapishanedeki Rus muhalif lider Navalny'nin durumunun ağırlaştığı ve hastaneye sevk edileceği açıklandı.

Dünya 19.04.2021, 13:09
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Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor

Cezaevindeki Rus muhalif Aleksey Navalny’in sağlık durumunun kötüye gitmesi sonrası hapishane hastanesine sevk edildiği açıklandı.

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalny'in geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık hapis cezasına çevirmiş, Navalny cezaevine konulmuştu.

Navalny, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını duyurmuştu.

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