Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında

Rusya'da Vladimir Putin karşıtları bir kez daha sokaklara inmeye hazırlanıyor.

Eylem hazırlıkları devam ederken, Moskova yönetimi bu kez muhalif isimleri hedef aldı.

İlk olarak Navalny'nin avukatı Lubov Sobol, gözaltına alındı. Polis, Sobol'un Saint Petersburg'daki ofisinde arama yaptı.

Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmış'ın da gözaltına alındığı duyuruldu.

20 şehirde gözaltılar var

Rus güvenlik güçlerinin en az 20 şehirde gözaltılar gerçekleştirdiği vurgulanıyor.

Moskova'da Ocak ayında on binlerce kişi gösteri düzenlemiş, yaklaşık 3 bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.