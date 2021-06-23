Navalniy’den Putin’e sert sözler: Bile bile yalan söylüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmiş, görüşmenin ardından iki lider ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemişti. Putin basın toplantısında, görüşmede Rus muhalif lider Aleksey Navalni konusuna da değinildiğini belirtmiş, “Navalni, Rusya yasalarını ihlal ettiğini biliyordu. Hakkında arama kararı varken tutuklanmak istediğinden eminim” ifadelerini kullanarak Navalni’nin durumu provoke etmek istediğini ima etmişti.

ANINDA AÇIĞA ÇIKACAK

Cezaevindeki Navalni, Putin’in sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Navalni, Putin'e yönelik sert ifadeler kullanarak, “Elinde bir sözlük var mı? Uzun bir süre iktidarda kaldığında sonsuz miktarda para ve görevi kötüye kullanma nedeniyle söylediği yalanlar nedir? Sadece tek kelimelik yalan söylemiyor. Anında açığa çıkacağını bile bile yalan söylüyor. Yalan söylemeden edemiyor” dedi.