Navalnıy zehirlenmiş! Almanya'daki hastaneden açıklama...

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi altına alınan Rusyalı muhalif aktivist Aleksey Navalny'in ilk bulgulara göre zehirlendiği belirlendi.

İçtiği çay sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önemli muhaliflerinden olan Aleksey Navalny’nin zehirlendiği kesinleşti. 44 yaşındaki Navalny 20 Ağustos’ta Moskova’ya gitmek üzere Tomsk şehrinden uçağa binmiş uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine acil iniş yapmıştı.

Sibirya’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Navalny yoğun bakıma alınmış daha sonra tedavi olmak üzere 22 Ağustos'ta Almanya’ya götürülmüştü.

Navalny’nin Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi altına alınmasının ardından hastane yazılı bir basın açıklaması yaptı ve ilk bulgulara göre zehirlendiğini ancak tam olarak maddenin ne olduğunun saptanamadığını duyurdu.

Açıklamada, Navalny'den alınan numunelerin incelendiği ve vücudunda "kolinesteraz inhibitörleri" adı verilen aktif maddeler grubundan bir maddeye rastlandığı ifade edildi.

Aleksei Navalny'in durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin şu an bulunmadığı aktarılan açıklamada, Navalny'e atropin adlı ilacın verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalığın sonucunda özellikle sinir sisteminde ortaya çıkabilecek sonuçların göz ardı edilmemesi gerektiğine de işaret edildi.

Almanya ve AB'den bağımsız soruşturma talebi

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Navalny'ın zehirlenmesinde sorumluluğu olanların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Ortak açıklama yapan ikili "Navalny'nin Rusya'daki siyasi muhalefetteki önemli rolü göz önüne alındığında, oradaki yetkililer şimdi acilen bu suçu en ince ayrıntısına kadar araştırmalı ve bunu tam bir şeffaflıkla yapmalılar" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği de bir açıklama yayınlayarak Navalny'nin durumu hakkında Rusya'nın acilen bağımsız bir soruşturma başlatması gerektiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, aktiviste acil şifa dileklerini iletti ve "Avrupa Birliği, Navalnıy'ın hayatına kastedildiğini gösteren bu girişimi kınamaktadır. Rus makamlarının gecikmeden Navalnıy'ın zehirlenmesi hakkında bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Borrell, Rus halkı ve uluslararası camianın Navalnıy'ın zehirlenmesi hakkındaki gerçekleri bilmek istediğini kaydederek, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.