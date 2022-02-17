Nato: Rusya saldırmak için bahane arıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin soruları yanıtladı.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı yapmak için bir bahane aradığını biliyoruz. Rusya'nın Ukrayna sınırında bugüne kadar hiç görmediğimiz bir askeri sevkiyat yaptığını görüyoruz. Şu anda bir saldırıya geçmek için bahane aradığını biliyoruz. Rusya'ya geri çekilme çağrımızı yineliyoruz.

Rusya'yı bilgi kirliliği yapmakla suçladınız, onlarda aynı suçlamayı yapabilir mi?"

"Şimdiye kadar sahadaki olaylar, olgular ortada. Ticari uydular yoluyla ne olup bittiğini görebiliriz. Rusya'nın birlikleri görüyoruz ancak niyeti konusu belirsiz. Daha önce de Ukrayna'ya saldırmış oldukları için kaygımız ciddi düzeyde. Eğer güç kullanacak olursa bu Rusya için büyük bir tehdit olacaktır, biz Ukrayna'nın yanındayız. Rusya'nın bu agresif tutumu karşısında biz diyalog çağrımızı sürdürüyoruz, biz diplomasiye inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sahada bundan sonra neler olmalı ki NATO gerginliğin dindiğine inansın?

"Gerçek bir geri çekilme görmemiz gerekiyor. Bir takım askerler içeri girdi, bazıları geri çekildi ama temele baktığımızda asker sayısı arttı. Burada bir hareketliliğin olması askerlerin çekildiği anlamına gelmiyor. Şu anda bunu görmüş değiliz ancak bu değişebilir, biz de bunu bekliyoruz. Dileriz bundan sonraki dönemde Rusya, dediğini yapabilir."

Gerekli adımları atıyoruz. Rus nükleer yatırımalarından sonraki süreçler için de önlemler alıyoruz.

Rusya konseyi NATO'da toplandı, Rusya'ya kendi tekliflerimizi bulunduk. Askeri teşiklat şeffaflığı gibi maddeler sunduk. Rusya ve NATO ülkeleri içinde güvenlik amacıyla bu teklifi sunduk. Bir anlaşmaya varılabilir. Hali hazırda bir yanıt verilmedi. NATO Rusya oturulup konuşulabilecek. Gerginliğin azalması için görüşmeye hazırız.

Anlamlı bir geri çekilme için bir şey görmedik. Ama tabiki bu durum değişebilir. Bizim isteğimiz bu yönde. Tam anlamlıyla Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna sınırından çekilmesini bekliyoruz.

Rusya'nın yeterli askeri donanması var mı sınırda? Ukrayna işgali gerçekleşebilir mi?

Elbette yeterli kaynakları var Ukrayna işgali için. Kabiliyetlerini biliyoruz ama amaçlarını kestiremiyoruz. Ama savaşmaya hazır birçok grup Ukrayna sınırında. Bir ülkenin bağımsızlığını tehdit eden sözler var. Çok az bir hazırlıkla bu işgal gerçekleşebilir. Ancak politik bir çözüm için geç kalmadık.

Eğer savaş barış ve sürdürülebilirlik konusunda NATO'nun yaptırımı nedir?

Rusya temel prensiplerimize ters düşüyor. Avrupa güvenliğini riske atıyor. Güç kullanıp AB'ye göz dağı veriyor. Barışı kormak için ve yanlış anlamalar için potansiyel bırakmamalıyız.

Güçlü olmamız birlik olmamız lazım. Ama NATO olarak her zaman diplomatik bir çözüm bulmamız lazım. Yarın da Rusya ile diplomatik bir çözüm bulmak istiyoruz.