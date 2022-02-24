NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Askerlerimiz ve yüzlerce jet hazır bekliyor!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulundu. "Bu uzun zamandır planlanan bir işgaldir" diyen Stoltenberg "Rusya'ya derhal askeri hareketi durdurma çağrısı yapıyorum" ifadesini kullandı.

Stoltenberg'in açıklamasından satır başları:

"BU UZUN ZAMANDIR PLANLANAN BİR İŞGALDİR"

"Özel harekat güçleriyle birden çok saldırılar yapıldı. Büyük yerleşim yerleri hedef alındı. Bu uzun zamandır planlanan bir işgaldir. Burada yalanla dolu olmasına rağmen inkarlarla dolu olmasına rağmen Kremlin'in niyeti gözler önüne serilmiştir. NATO, Rusya'nın saldırısını sert şekilde kınamaktadır. Hayatını kaybedenlerin yükü Putin'in omuzlarındadır.

"ASKERLERİNİZİ UKRAYNA'DAN ÇEKİN"

Rusya'ya derhal askeri hareketi durdurma çağrısı yapıyorum. Askerlerinizi Ukrayna'dan çekin. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tamamen destekliyoruz. Rusya, güç yoluyla tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. NATO'nun temel görevi tüm müttefiklerini korumaktır.

"YÜZDEN FAZLA JET HAZIR BEKLİYOR"

Yüzden fazla jet, yüz yirmiden fazla müttefik gemisi hazır bekliyor. Tüm bunlar savunma mekanizmamızın demir kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Ne olursa olsun bu ittifakı koruyacağız. Rusya şu anda çok ciddi bedellerle karşı karşıya. Kremlin'in amacı nüfus alanını yeniden belirlemektir." (Mynet)