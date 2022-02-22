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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: 'Yeni Rus güçleri Donbass'a girdi'
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni Rus güçlerinin Donbass’a girdiğini ifade etti. Stoltenberg ayrıca Rusya’nın Ukrayna sınırlarında 150 binden daha fazla askeri olduğunu belirtti.
Dünya 22.02.2022, 19:56
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın 2014'de Ukrayna'yı işgal ettiğini belirterek, 2014'den bu yana Rus güçlerinin Donbass bölgesinde mevcut olduğunu aktardı.NATO'nun Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararından memnun olduğunu ifade ederek, NATO Müdahale Gücü'nün yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu, güçlerin henüz aktif olmadığını belirtti ve ''NATO Ukrayna'ya güçlü politik destek sağlayacak” dedi.