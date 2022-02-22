NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: 'Yeni Rus güçleri Donbass'a girdi'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın 2014'de Ukrayna'yı işgal ettiğini belirterek, 2014'den bu yana Rus güçlerinin Donbass bölgesinde mevcut olduğunu aktardı.NATO'nun Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararından memnun olduğunu ifade ederek, NATO Müdahale Gücü'nün yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu, güçlerin henüz aktif olmadığını belirtti ve ''NATO Ukrayna'ya güçlü politik destek sağlayacak” dedi.